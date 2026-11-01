Все відбулося дуже просто: тренер Динамо пояснив перехід у Кривбас
Екстренер юнацької команди Динамо U-16 Сергій Попов пояснив свій перехід в Кривбас, де він став асистентом Олександра Петракова.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Все відбулося дуже просто. Ми давно знайомі з Олександром Васильовичем ще за спільною роботою в структурі національних збірних в УАФ. Він зателефонував, запитав, чи готовий я працювати в Премʼєр-лізі. Я відповів без вагань. Тоді він сказав: "Є пропозиція від Кривбасу, хочу, щоб ти був моїм асистентом". Я погодився. Знадобився лише невеликий час, аби владнати всі питання з київським Динамо.
У Динамо я провів зовсім небагато часу – близько трьох місяців, тому це короткий відрізок у моїй кар'єрі. Але я дуже вдячний київському клубу: коли я залишався без роботи, вони пішли мені назустріч і запросили до себе. Все було чудово й професійно, але можливість знову працювати з Олександром Васильовичем у Премʼєр-лізі переважала всі інші варіанти", – сказав Попов.
Також тренер назвав головні принципи Олександра Петракова.
"Щодо його принципів – на футбольному полі в жодному разі не може бути байдужості. Це ключове правило. А про те, чим саме я можу його доповнити, краще запитати у самого головного тренера", – підсумував Попов.
Зазначимо, що Петраков підписав контракт до кінця сезону-2027/2028. В угоді прописана можливість продовження співпраці ще на один рік. Напередодні тренер дебютував з криворіжцями у чемпіонаті України, зігравши внічию з Буковиною у 10 турі.
Наступний матч команда проведе в УПЛ саме проти київського Динамо. Гра відбудеться 2 листопада та розпочнеться – о 13:00 за київським часом.