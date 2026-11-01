Все відбулося дуже просто: тренер Динамо пояснив перехід у Кривбас

Екстренер юнацької команди Динамо U-16 Сергій Попов пояснив свій перехід в Кривбас, де він став асистентом Олександра Петракова.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Все відбулося дуже просто. Ми давно знайомі з Олександром Васильовичем ще за спільною роботою в структурі національних збірних в УАФ. Він зателефонував, запитав, чи готовий я працювати в Премʼєр-лізі. Я відповів без вагань. Тоді він сказав: "Є пропозиція від Кривбасу, хочу, щоб ти був моїм асистентом". Я погодився. Знадобився лише невеликий час, аби владнати всі питання з київським Динамо.

У Динамо я провів зовсім небагато часу – близько трьох місяців, тому це короткий відрізок у моїй кар'єрі. Але я дуже вдячний київському клубу: коли я залишався без роботи, вони пішли мені назустріч і запросили до себе. Все було чудово й професійно, але можливість знову працювати з Олександром Васильовичем у Премʼєр-лізі переважала всі інші варіанти", – сказав Попов.