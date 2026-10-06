Тренерську думку було видно: Федецький – про поразку збірної України від Угорщини

Артем Федецький оцінив виступ збірної України в поєдинку четвертого туру Ліги націй проти Угорщини (0:1).

Його слова передає Betting Insider.

Колишній захисник "синьо-жовтих" заявив, що підопічні Андреа Мальдери провели непоганий матч:

"Ви знаєте, сто відсотків, однозначно не заслуговували на поразку. Ми бачили бажання, бачили, що хотіли, старалися, була самовіддача. Хороший перший тайм. Звичайно, моментів небагато було. Але загалом за бажанням, за самовіддачею сподобалося. Треба сприйняти те, що ми також грали проти хорошої команди та показували рівень хорошого футболу. Так, десь щось виходило, щось ні – це нормально, бо це футбол".

Експерт окремо відзначив роботу тренерського штабу. Йому сподобався малюнок гри та заміни під час зустрічі.

"Тренерську думку було видно на футбольному полі. Заміни, я вважаю, вийшли та підсилили гру. Абсолютно всі футболісти. Ну, за винятком, напевно, Варфоломєєва, який там декілька хвилин зіграв, не встиг себе проявити. А так, загалом, головне хлопцям – зробити висновки і рухатись далі. Ну, футбол – це таке життя, що ти живеш від матчу до матчу. Коли хороший результат, ти спокійніше готуєшся. Коли десь невдалий – десь трошки нервозність, невпевненість. Треба ці моменти психологічно забрати і продовжувати працювати, робити свою справу", – сказав Федецький.

Зазначимо, що після чотирьох турів "синьо-жовті" посідають третє місце в турнірній таблиці своєї групи Ліги націй. Наступну гру вони проведуть 14 листопада проти Північної Ірландії, яка очолює квартет.

Раніше Андрій Богданов прокоментував поразку команди Андреа Мальдери. Він назвав головні проблеми збірної України.