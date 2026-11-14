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Норвегія здолала Вельс, Грузія програла Угорщині в Лізі націй

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 21:25
Норвегія здолала Вельс, Грузія програла Угорщині в Лізі націй
УЄФА

У суботу, 14 листопада, відбулась низка матчів у межах п'ятого туру групового етапу Ліги націй.

Так, Норвегія із голом Ерлінга Голанда з пенальті упевнено переграла Вельс і продовжує боротьбу за збереження прописки в Дивізіоні А.

Натомість суперники збірної України по групі Грузія поступилась Угорщині і за умови перемоги "жовто-синіх" над Північною Ірландією може достроково посісти останнє місце в квартеті. Водночас ця перемога позбавила збірну України можливості виграти групу – наша команда має 4 очки, тоді як угорці набрали 10.

Ліга націй УЄФА
Дивізіон А, група 4
5 тур, 14 листопада

Норвегія – Вельс 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Нуса, 59, 2:0 – Шельдруп, 68, 2:1 – Брукс, 79, 3:1 – Голанд, 88 (пен.)

Дивізіон В, група 3

Косово – Ізраїль 0:0

Дивізіон В, група 2

Грузія – Угорщина 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Двалі, 73, 0:2 – Варга, 85

В інших матчах ігрового дня Україна в гостях зустрінеться із Північною Ірландію, Португалія прийматиме Данію, а Польща завітає в гості до Румунії.

"Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку "жовто-синіх", яка буде доступна за цим посиланням.

У першому колі північноірландці розгромили Україну з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні. 

Напередодні збірна Нідерландів розгромила Грецію в матчі з сімома голами, а Німеччина здолала Сербію.

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