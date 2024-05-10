Ребров розповів, коли планує оголосити заявку збірної України на Євро-2024

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров повідомив, що планує оголосити заявку національної команди на чемпіонат Європи-2024 7 червня.

Про це він розповів у коментарі для Dynamo.kiev.ua.

"Думаю, що ми оголосимо нашу заявку 7 червня. Подивимося, кого запросимо на товариські матчі, які ми будемо проводити перед Євро-2024. Час до формування заявки ще є. І клубний сезон ще триває.

Сподіваємося, що наші гравці закінчать його без травм. Тож я просто не бачу сенсу поспішати з формуванням заявки й оголошувати її раніше 7 червня", — сказав наставник.

Нагадаємо, що Євро пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня. Вже відомі всі учасники турніру та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Раніше збірна України з футболу обрала місце дислокації на період проведення чемпіонату Європи-2024.