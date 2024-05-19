Неймовірна серія завершилась: Шахтар зіграв унічию з Дніпром-1 у 29 турі УПЛ

Донецький Шахтар не зміг перемогти Дніпро-1 у виїзному матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Вже на початку зустрічі захисники "гірників" вивели нападника дніпрян Олександра Філіппова на "побачення" з воротарем, форвард таку помилку не пробачив.

Проте донеччани зуміли відігратися ще в першому таймі. Мар'ян Швед під час швидкої атаки ударив з-за меж штрафного майданчика, голкіпер відбив, проте першим на добиванні опинився Марлон Гомес.

Тож дніпряни перервали 14-матчеву переможну серію "гірників". Ця нічия залишила Дніпро-1 на 4 сходинці в турнірній таблиці. У підопічних Юрія Максимова 49 балів. Стільки ж у Руха, а на 2 очки менше в Полісся.

Чемпіонат України — УПЛ 29 тур, 19 травня

Минай — Колос 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Філіппов, 1:1 - 44 Марлон

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Очеретько, Леднєв (Гуцуляк 62), Філіппов.

Шахтар: Твардовський, Гочолеішвілі, Бондар (Лемкін 75), Міроші, Педріньо, Степаненко, Назарина, Марлон (Кевін 84), Швед, Невертон (Криськів 84), Сікан.

Попередження: 49 Гочолеішвілі.

Зазначимо, що поєдинок 4 рази переривався через повітряну тривогу.

Нагадаємо, Шахтар достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над Динамо в очному протистоянні.

Напередодні ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею, а Динамо впевнено здолало Кривбас.

Фото: УПЛ