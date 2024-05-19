ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею в матчі 29 туру УПЛ

Черкаський ЛНЗ здобув перемогу над луганською Зорею в матчі 29 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Першими в матчі відзначились луганці на 19 хвилині. Олександр Яцик пробив з далекої відстані, м'яч від рук голкіпера влетів у нижній кут воріт.

У другому таймі черкасці відігрались. На 52 хвилині Хайдін Саліху головою переправив м'яч у сітку після розіграшу кутового.

А на 87 хвилині Денис Олійник приніс команді перемогу в поєдинку. Знову кутовий створив проблеми біля воріт Олександра Сапутіна.

Відтак за одну гру до кінця чемпіонату команди перебувають у десятці найкращих. ЛНЗ посідає 7 місце з 38 очками, а Зоря йде 8-ю з 32 заліковими пунктами.

Чемпіонат України — УПЛ

29 тур, 19 травня

ЛНЗ — Зоря 2:1 (0:1)





Голи: 0:1 — Яцик 19, 1:1 — Саліху 52, 2:1 — Олійник 87.





ЛНЗ: Пеньков, Саліху, Муравський, Стасюк (Олійник 79), Пасіч, Бар (Бойко 46), Яшарі, Тілль, Молло, Наумець (Шестаков 70), Ейнел.

Зоря: Сапутін, Джордан, Жан Клод, Башич (Хахльов 46), Бутко, Яцик, Слесар (Головкін 66), Рейс, Мічін (Ндур 66), Антюх, Герреро.

Попередження: Яшарі 36, Пасіч 77 — Мічін 25, Слесар 29, Азіангбе 68, Бутко 75

Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.

Фото: УПЛ