ЛНЗ вирвав перемогу над Зорею в матчі 29 туру УПЛ
Черкаський ЛНЗ здобув перемогу над луганською Зорею в матчі 29 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Першими в матчі відзначились луганці на 19 хвилині. Олександр Яцик пробив з далекої відстані, м'яч від рук голкіпера влетів у нижній кут воріт.
У другому таймі черкасці відігрались. На 52 хвилині Хайдін Саліху головою переправив м'яч у сітку після розіграшу кутового.
А на 87 хвилині Денис Олійник приніс команді перемогу в поєдинку. Знову кутовий створив проблеми біля воріт Олександра Сапутіна.
Відтак за одну гру до кінця чемпіонату команди перебувають у десятці найкращих. ЛНЗ посідає 7 місце з 38 очками, а Зоря йде 8-ю з 32 заліковими пунктами.
Зоря: Сапутін, Джордан, Жан Клод, Башич (Хахльов 46), Бутко, Яцик, Слесар (Головкін 66), Рейс, Мічін (Ндур 66), Антюх, Герреро.
Попередження: Яшарі 36, Пасіч 77 — Мічін 25, Слесар 29, Азіангбе 68, Бутко 75
Напередодні відбувся матч срібного та бронзового призерів УПЛ, у якому Динамо з рахунком 3:1 обіграло Кривбас.
Фото: УПЛ