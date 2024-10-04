Епіцентр зіграв унічию з Нивою, Вікторія – з Діназом у 10 турі Першої ліги
Сьогодні, 4 жовтня, відбулися два матчі 10 туру чемпіонату Першої ліги сезону-2024/25.
Чернівецька Буковина вдома приймала Прикарпаття. Команди розійшлися на безгольовій нічиїй. Не відзначились голами і сумська Вікторія з Діназом, команди не змогли реалізувати свої моменти. Також не змогли визначити сильнішого тернопільська Нива та Епіцентр, клуби обмінялися голами у роздягальню.
Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25
10 тур, 4 жовтня
Буковина – Прикарпаття 0:0
Вікторія – Діназ Вишгород 0:0
Епіцентр – Нива Тернопіль 1:1 (0:1)
Голи: 1:0 – 7 Сидун, 2:0 – 63 Бендера.
Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 та Маріуполь зіграли внічию, а матч Кремінь – Металург Запоріжжя не зуміли дограти через часті повітряні тривоги.