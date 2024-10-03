Металіст 1925 зіграв унічию з Маріуполем у 10 турі Першої ліги

У четвер, 3 жовтня, відбувся матч 10 туру Першої ліги України між Металістом 1925 та Маріуполем.

Гра завершилася внічию 1:1. Після цієї зустрічі ситуація в турнірній таблиці груп Б змін не зазнала. Металіст 1925 з 11 очками посідає четверту сходинку, в активі Маріуполя 12 очок і третя сходинка.





Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

Група В

10 тур, 3 жовтня

Металіст 1925 – Маріуполь 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Моура, 1:1 – 53 Пентелейчук

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, також повинен був відбутися матч 10 туру Першої ліги України Кремінь – Металург.

Зустріч повинна була розпочатися о 13:00 у Кременчуці на стадіоні "Кремінь", але через постійні повітряні тривоги на Полтавщині постійно переносилася. У підсумку матч вирішили зіграти в іншу дату.