Матч між Кременем та Металургом скасували через довготривалу повітряну тривогу

Матч 10 туру Першої ліги України Кремінь – Металург сьогодні, 3 жовтня, не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Зустріч повинна була розпочатися о 13:00 у Кременчуці на стадіоні "Кремінь", але через постійні повітряні тривоги на Полтавщині постійно переносилася.

У підсумку приблизно о 16:00 делегати та представники команд ухвалили рішення, що поєдинок сьогодні не відбудеться.

Про нову дату протистояння буде повідомлено додатково.

Кремінь посідає останнє дев'яте місце у групі Б Першої ліги, набравши 4 очки. У Металурга 5 залікових пунктів та передостанній рядок.

Наступний матч Кремінь проведе 9 жовтня з Металістом 1925, а Металург 8 жовтня зустрінеться з Вікторією.