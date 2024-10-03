Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Матч між Кременем та Металургом скасували через довготривалу повітряну тривогу

Олексій Мурзак — 3 жовтня, 17:03
Матч між Кременем та Металургом скасували через довготривалу повітряну тривогу
Матч Кремінь – Металург перенесли на іншу дату
t.me/fckreminkremenchuk

Матч 10 туру Першої ліги України Кремінь – Металург сьогодні, 3 жовтня, не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Зустріч повинна була розпочатися о 13:00 у Кременчуці на стадіоні "Кремінь", але через постійні повітряні тривоги на Полтавщині постійно переносилася.

У підсумку приблизно о 16:00 делегати та представники команд ухвалили рішення, що поєдинок сьогодні не відбудеться.

Про нову дату протистояння буде повідомлено додатково.

Кремінь посідає останнє дев'яте місце у групі Б Першої ліги, набравши 4 очки. У Металурга 5 залікових пунктів та передостанній рядок.

Наступний матч Кремінь проведе 9 жовтня з Металістом 1925, а Металург 8 жовтня зустрінеться з Вікторією.

Вікторія Кремінь Металіст 1925 Металург Чемпіонат України, Перша ліга

Кремінь

Металіст 1925 поступився Полтаві, ФСК Маріуполь здолав Кремінь у 9 турі Першої ліги
Маріуполь прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Полтавою у 9 турі Першої ліги
Кремінь мінімально переграв Діназ у 8 турі Першої ліги
Діназ прийме Кремінь: трансляція матчу Першої ліги
Полтава прийме Кремінь, Металіст 1925 зіграє з Вікторією, ЮКСА — Вишгород: трансляції матчів Першої ліги

Останні новини