Матч Чернігів – Агробізнес у Першій лізі перенесено через повітряну тривогу

Матч 13 туру Першої ліги між Черніговом та Агробізнесом перенесено через повітряну тривогу.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Нова дата поєдинку стане відома після того, як її затвердив ПФЛ. Зазначимо, що сам матч мав розпочатись об 11:00, але від самого ранку по всій Чернігівській області одна тривога переходила в іншу по районах.

Агробізнес наразі посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги, набравши 23 очки. Чернігів розмістився на 14 позиції – 10 залікових балів за 11 матчів.

Напередодні чернігівці та інші команди дізнались розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України.