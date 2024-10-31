Перенесений матч між Рухом та Поліссям відбудеться 4 грудня

Перенесений матч 1 туру Української Прем'єр-ліги між Рухом та Поліссям відбудеться у середу, 4 грудня.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу в Telegram.

Зустріч пройде у Львові. Час початку матчу буде відомий пізніше.

Нагадаємо, що цей матч стартового туру, як і низка інших, було перенесено через виклик футболістів до Олімпійської збірної України для участі в Іграх-2024 у Парижі.

Напередодні стало відомо, що обидва клуби пробилися до 1/4 фіналу Кубка України – Рух у львівському дербі обіграв Карпати (1:0), а Полісся здобуло вольову перемогу над Кривбасом (2:1).