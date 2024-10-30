Визначились усі чвертьфіналісти Кубку України

Сьогодні, 30 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України, за результатами яких було визначено усіх учасників чвертьфіналу турніру.

Майбутні чвертьфінальні пари сформують шість учасників Української Прем'єр-ліги та два представники Першої ліги – чернівецька Буковина та сумська Вікторія.

Список учасників чвертьфіналу Кубку України

Рух (Львів)

Буковина (Чернівці)

Олександрія

Динамо (Київ)

Полісся (Житомир)

Верес (Рівне)

Шахтар (Донецьк)

Вікторія (Суми)

Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.