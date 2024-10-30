Визначились усі чвертьфіналісти Кубку України
Сьогодні, 30 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України, за результатами яких було визначено усіх учасників чвертьфіналу турніру.
Майбутні чвертьфінальні пари сформують шість учасників Української Прем'єр-ліги та два представники Першої ліги – чернівецька Буковина та сумська Вікторія.
Список учасників чвертьфіналу Кубку України
- Рух (Львів)
- Буковина (Чернівці)
- Олександрія
- Динамо (Київ)
- Полісся (Житомир)
- Верес (Рівне)
- Шахтар (Донецьк)
- Вікторія (Суми)
Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.