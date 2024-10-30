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Визначились усі чвертьфіналісти Кубку України

Олександр Булава — 30 жовтня, 22:10
Визначились усі чвертьфіналісти Кубку України

Сьогодні, 30 жовтня, відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України, за результатами яких було визначено усіх учасників чвертьфіналу турніру.

Майбутні чвертьфінальні пари сформують шість учасників Української Прем'єр-ліги та два представники Першої ліги – чернівецька Буковина та сумська Вікторія.

Список учасників чвертьфіналу Кубку України

  • Рух (Львів)
  • Буковина (Чернівці)
  • Олександрія
  • Динамо (Київ)
  • Полісся (Житомир)
  • Верес (Рівне)
  • Шахтар (Донецьк)
  • Вікторія (Суми)

Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.

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