Ми станемо сильнішими: тренер Фрайбурга – про поразку у фіналі Ліги Європи

Наставник Фрайбурга Юліан Шустер висловився про фінальний матч Ліги Європи сезону-2025/26, в якому його команда поступилась Астон Віллі (0:3).

Слова тренера передає пресслужба УЄФА.

Німецький фахівець заявив, що початок гри був рівним. Він назвав переломним моментом кінцівку першого тайму, коли бірмінгемці відзначились двома голами.

Спеціаліст врешті-решт визнав справедливість результату, віддавши належне чемпіонам.

"Мої вітання Астон Віллі. Вони провели чудовий сезон. Матч розпочався так, як ми і очікували. Обидві команди боролися, але, якщо не брати до уваги момент Роджерса, не створювали нічого дуже небезпечного. Ми розуміли, що стандарти можуть зіграти вирішальну роль. І, до речі, перший момент у такій ситуації залишився за нами. Але потім вони чудово розіграли свій стандарт і вийшли вперед. У такій ситуації треба зберігати спокій, але незабаром стався другий гол і нам стало зовсім складно. Один гол обернувся двома, два голи – трьома. Навіть за рахунку 0:2 ще можна було врятуватися. Ми вірили, що можемо змінити хід гри. Але Астон Вілла зіграла дуже професійно та не залишила нам жодного шансу. Проти такої команди треба показувати ідеальну гру", – сказав Шустер.

Попри такий результат, фахівець пишається своїми гравцями. Він заявив, що команда використає цей досвід і подякував фанатам за підтримку до останнього.

"Звісно, ми дуже засмучені, але цей досвід має піти нам на користь і допомогти повернутися сюди. Ми знаємо, на що здатні. Ми станемо сильнішими. Атмосфера була неймовірною. Я дуже вдячний нашим уболівальникам, які дуже багато зробили, щоб познайомити з Фрайбургом усю Європу. У сьогоднішній ситуації вболівальники залишилися собою та продовжували нас підтримувати, попри те, що все складалося не на нашу користь", – підсумував тренер.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Фрайбург фінішував на сьомому місці в турнірній таблиці Бундесліги. В наступній кампанії команда намагатиметься пробитись в основний етап Ліги конференцій через кваліфікацію.