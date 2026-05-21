Форвард Астон Вілли виграв усі існуючі наразі єврокубки

Англійський нападник Астон Вілли Теммі Абрагам став автором унікального досягнення – він вигравав усі існуючі наразі єврокубки.

Напередодні Астон Вілла у фіналі Ліги Європи розгромила Фрайбург 3:0. Ебрагам провів весь матч на лаві запасних, проте також став переможцем турніру.

У 2021 році він у складі Челсі виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, а в 2022 році став переможцем Ліги конференцій у складі Роми. Окрім цього, із Челсі U-19 він вигравав Юнацьку лігу УЄФА. Таким чином, Абрагаму вдалося виграти всі існуючі наразі єврокубки.

Нагадаємо, Абрагам перейшов у Астон Віллу з Бешикташа у січні поточного року. Після цього провів на команду Унаї Емері 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 асистом.