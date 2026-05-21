Емері – про перемогу Астон Вілли у Лізі Європи: Не збираємося зупинятися на досягнутому

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про розгромну перемогу (3:0) над Фрайбургом у фіналі Ліги Європи-2025/26.

Його цитує УЄФА.

Іспанський спеціаліст розповів, що його команда виконала його прохання на футбольному полі, зіграла зосереджено та показала велике бажання на шляху до звитяги.

"Ми розвивалися чітко та впевнено, і цей трофей – нагорода. Коли я прийшов, моєю мрією було грати в Європі, грати у фіналах – наш досвід за останні три роки привів до цього. Вболівальникам цього не вистачало довгий час, і це досягнення – для них. Але ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Цей фінал – підтвердження того, як ми прогресуємо. Це дуже важливо для гравців і, звісно, для вболівальників, бо вони подорожували з нами весь сезон, їздили на виїзні матчі, докладали величезних зусиль, щоб бути з нами, передаючи нам свою енергію", – сказав Емері.

Відзначимо, що 54-річний наставник вп'яте тріумфував у Лізі Європи. До цього Емері раніше тричі вигравав цей єврокубковий турнір із Севільєю (2013/14, 2014/15, 2016/17) та один раз із Вільярреалом в сезоні-2020/21.

Головний тренер Астон Вілли зрівнявся за кількістю титулів на євроарені з Карло Анчелотті, Жозе Моурінью та Джованні Трапатонні.

Нагадаємо, що Емері очолює "левів" із листопада 2022-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 195 ігор. Чинний контракт іспанця з англійським клубом розрахований до кінця червня 2029-го.