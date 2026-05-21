Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Емері – про перемогу Астон Вілли у Лізі Європи: Не збираємося зупинятися на досягнутому

Софія Кулай — 21 травня 2026, 11:38
Емері – про перемогу Астон Вілли у Лізі Європи: Не збираємося зупинятися на досягнутому
Унаї Емері
Getty Images

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про розгромну перемогу (3:0) над Фрайбургом у фіналі Ліги Європи-2025/26.

Його цитує УЄФА.

Іспанський спеціаліст розповів, що його команда виконала його прохання на футбольному полі, зіграла зосереджено та показала велике бажання на шляху до звитяги.

"Ми розвивалися чітко та впевнено, і цей трофей – нагорода. Коли я прийшов, моєю мрією було грати в Європі, грати у фіналах – наш досвід за останні три роки привів до цього. Вболівальникам цього не вистачало довгий час, і це досягнення – для них. Але ми не збираємося зупинятися на досягнутому.

Цей фінал – підтвердження того, як ми прогресуємо. Це дуже важливо для гравців і, звісно, для вболівальників, бо вони подорожували з нами весь сезон, їздили на виїзні матчі, докладали величезних зусиль, щоб бути з нами, передаючи нам свою енергію", – сказав Емері.

Відзначимо, що 54-річний наставник вп'яте тріумфував у Лізі Європи. До цього Емері раніше тричі вигравав цей єврокубковий турнір із Севільєю (2013/14, 2014/15, 2016/17) та один раз із Вільярреалом в сезоні-2020/21.

Головний тренер Астон Вілли зрівнявся за кількістю титулів на євроарені з Карло Анчелотті, Жозе Моурінью та Джованні Трапатонні.

Нагадаємо, що Емері очолює "левів" із листопада 2022-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 195 ігор. Чинний контракт іспанця з англійським клубом розрахований до кінця червня 2029-го.

Читайте також :
Зірковий голкіпер Астон Вілли виграв Лігу Європи зі зламаним пальцем
Астон Вілла Ліга Європи Фрайбург Унаї Емері

Ліга Європи

Зірковий голкіпер Астон Вілли виграв Лігу Європи зі зламаним пальцем
Емері зрівнявся за виграними єврокубковими трофеями з Анчелотті, Моурінью та Трапатонні
Астон Вілла розбила Фрайбург у фіналі Ліги Європи та принесла Емері вже 5-й трофей єврокубків
Відомо, в якому місті Динамо гратиме у кваліфікації Ліги Європи
Фрайбург – Астон Вілла 0:3. Як бірмінгемці тріумфували у фіналі Ліги Європи

Останні новини