Визначено найкращого гравця Ліги Європи-2025/26

Найкращим гравцем поточного сезону Ліги Європи було визнано атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Напередодні Астон Вілла у фіналі Ліги Європи розгромила Фрайбург 3:0. 23-річний Роджерс у цьому матчі відзначився голом і асистом. Сумарно на його рахунку 3 голи та 5 асистів у 15 матчах Ліги Європи-2025/26.

Відкриттям сезону в Лізі Європи-2025/26 було визнано 20-річного швейцарського півзахисника Фрайбурга Йохана Манзамбі. На його рахунку 2 голи та 2 асисти в 15 матчах турніру в поточному сезоні.

Також була визначена символічна збірна турніру: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Мінгеса (Сельта), Морато (Ноттінгем Форест), Гінтер (Фрайбург), Віктор Гомес (Брага), Роджерс (Астон Вілла), Еггештайн (Фрайбург), Макгінн (Астон Вілла), Буендія (Астон Вілла), Антоні (Бетіс), Ігор Жезус (Ноттінгем Форест).