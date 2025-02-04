Стало соромно: Оболонь розгромно поступилася Рапіду-2 і видалила інформацію про цей матч

Київська Оболонь несподівано "стерла" сліди свого розгромного матчу з другою командою віденського Рапіда (1:5).

Усі згадки про гру зникли з офіційного сайту клубу, соцмереж і навіть трансляція на YouTube-каналі "пивоварів" була видалена.

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Цей вчинок викликав ще більше запитань, адже сам Рапід відкрито повідомив про спаринг, опублікувавши результати та деталі гри.

Нагадаємо, напередодні Оболонь обіграла у межах товариського матчу польську Віслу (3:2).

Наступну свою гру кияни проведуть проти чеського Зліна. Зустріч відбудеться 7 лютого.