Стало соромно: Оболонь розгромно поступилася Рапіду-2 і видалила інформацію про цей матч
Оболонь
УПЛ
Київська Оболонь несподівано "стерла" сліди свого розгромного матчу з другою командою віденського Рапіда (1:5).
Усі згадки про гру зникли з офіційного сайту клубу, соцмереж і навіть трансляція на YouTube-каналі "пивоварів" була видалена.
Цей вчинок викликав ще більше запитань, адже сам Рапід відкрито повідомив про спаринг, опублікувавши результати та деталі гри.
Нагадаємо, напередодні Оболонь обіграла у межах товариського матчу польську Віслу (3:2).
Наступну свою гру кияни проведуть проти чеського Зліна. Зустріч відбудеться 7 лютого.