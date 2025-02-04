Олександрія розгромила Віслу в товариському матчі

Сьогодні, 4 лютого, Олександрія планувала провести одразу 2 поєдинки у другій частині навчально-тренувальних зборів, які проходять у Туреччині.

У першій грі "містяни" розгромно перемогли Віслу Плоцьк з Першої ліги Польщі. Голами у складі українського клубу відзначилися Галоян, Козак та Кулаков.

А ось другий матч проти Фредерісії з Данії був скасований через погані погодні умови.

Товариський матч

4 лютого

Олександрія (Україна) – Вісла (Польща) 3:0 (0:0)

Нагадаємо, що нещодавно склад Олександрії поповнив Володимир Шепелєв, який домовився з Динамо про дострокове припинення співпраці.