Олександрія розгромила Віслу в товариському матчі
ФК Олександрія
Сьогодні, 4 лютого, Олександрія планувала провести одразу 2 поєдинки у другій частині навчально-тренувальних зборів, які проходять у Туреччині.
У першій грі "містяни" розгромно перемогли Віслу Плоцьк з Першої ліги Польщі. Голами у складі українського клубу відзначилися Галоян, Козак та Кулаков.
А ось другий матч проти Фредерісії з Данії був скасований через погані погодні умови.
Товариський матч
4 лютого
Олександрія (Україна) – Вісла (Польща) 3:0 (0:0)
Нагадаємо, що нещодавно склад Олександрії поповнив Володимир Шепелєв, який домовився з Динамо про дострокове припинення співпраці.