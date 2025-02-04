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Олександрія розгромила Віслу в товариському матчі

Микола Дендак — 4 лютого 2025, 23:00
Олександрія розгромила Віслу в товариському матчі
ФК Олександрія

Сьогодні, 4 лютого, Олександрія планувала провести одразу 2 поєдинки у другій частині навчально-тренувальних зборів, які проходять у Туреччині.

У першій грі "містяни" розгромно перемогли Віслу Плоцьк з Першої ліги Польщі. Голами у складі українського клубу відзначилися Галоян, Козак та Кулаков.

А ось другий матч проти Фредерісії з Данії був скасований через погані погодні умови.

Товариський матч
4 лютого

Олександрія (Україна) – Вісла (Польща) 3:0 (0:0)

Нагадаємо, що нещодавно склад Олександрії поповнив Володимир Шепелєв, який домовився з Динамо про дострокове припинення співпраці.

Вісла Олександрія товариський матч

Олександрія

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