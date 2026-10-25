Забив два голи з власної половини поля за один матч: 19-річний талант Вест Гема приголомшив футбольний світ

19-річний півзахисник молодіжної команди Вест Гема Престон Фірон став головним героєм матчу проти Бернлі в чемпіонаті серед команд до 21 року.

Англієць двічі відзначився ударами з власної половини поля впродовж одного поєдинку, допомігши "молотобійцям" здобути перемогу з рахунком 3:1.

Перший неймовірний гол Фірон забив на 35-й хвилині. Після того як колишній гравець Вест Гема Джош Каллен втратив м'яч, молодий півзахисник підхопив його, просунувся на кілька метрів і наважився на удар майже від центральної лінії поля.

Голкіпер Бернлі Льюїс Форшоу опинився не готовим до такого розвитку подій: м'яч перелетів через нього та опинився у воротах. Здавалося б, одного такого шедевра вистачило б, аби стати зіркою матчу. Однак Фірон вирішив повторити трюк наприкінці першого тайму.

У компенсований час Каллен знову втратив м'яч, а півзахисник Вест Гема помітив, що Форшоу перебуває далеко від воріт. Англієць знову пробив зі своєї половини поля, і знову влучив у ціль, залишивши воротаря без шансів.

Зазначимо, що шлях півзахисника до лондонського клубу також має цікаву деталь. Фірон приєднався до академії Вест Гема після того, як його відрахували з академії Челсі у віці до 14 років.

Фірон уже встиг дебютувати за першу команду Вест Гема — це сталося під час передсезонного матчу проти Манчестер Юнайтед у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині футболіст зумів за допомогою смартфону довести, що той хибно призначив пенальті.