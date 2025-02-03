Риторичне питання: в Олександрії висловилися щодо продажу Калюжного

Спортивний директор Олександрії Іван Телько висловився щодо можливого продажу півзахисника команди Івана Калюжного, зазначивши, що футболіст досі не погодився продовжувати контракт з клубом.

Про це він розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Чи готова Олександрія продати Калюжного взимку? Риторичне питання. Дивлячись за скільки, бо ми цю цифру обмінюємо на втрату одного з ключових гравців. Цю історію треба оцінити. Сподіваюсь, що Іван, як мінімум дограє за Олександрію до кінця сезону.



Звичайно, що хочеться, щоб Калюжний пролонгував контракт, а вже влітку, якщо будуть пропозиції, то ми б зробили цей трансфер. Це бажання клубу, чи збігається воно з бажанням Івана та його представників? Не знаю. Конкретики по цифрах ніхто не скаже. Гравець коштує стільки, скільки за нього дає ринок



Варіанти на його заміну? Така робота ведеться постійно і не залежить від рішення Калюжного. Ми розуміємо в кого який термін контракту й кого вдасться продати або ні. Робота йде завжди", – сказав Телько.