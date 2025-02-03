Риторичне питання: в Олександрії висловилися щодо продажу Калюжного
Спортивний директор Олександрії Іван Телько висловився щодо можливого продажу півзахисника команди Івана Калюжного, зазначивши, що футболіст досі не погодився продовжувати контракт з клубом.
Про це він розповів у інтерв'ю Українському футболу.
"Чи готова Олександрія продати Калюжного взимку? Риторичне питання. Дивлячись за скільки, бо ми цю цифру обмінюємо на втрату одного з ключових гравців. Цю історію треба оцінити. Сподіваюсь, що Іван, як мінімум дограє за Олександрію до кінця сезону.
Звичайно, що хочеться, щоб Калюжний пролонгував контракт, а вже влітку, якщо будуть пропозиції, то ми б зробили цей трансфер. Це бажання клубу, чи збігається воно з бажанням Івана та його представників? Не знаю. Конкретики по цифрах ніхто не скаже. Гравець коштує стільки, скільки за нього дає ринок
Варіанти на його заміну? Така робота ведеться постійно і не залежить від рішення Калюжного. Ми розуміємо в кого який термін контракту й кого вдасться продати або ні. Робота йде завжди", – сказав Телько.
Раніше повідомлялося, що півзахисником Олександрії цікавиться німецька Герта та харківський Металіст 1925. Зокрема, харків'яни планують підписати його влітку, коли він отримає статус вільного агента. Клуб Першої ліги навіть готовий платити Калюжному більше, ніж йому пропонував англійській Плімут.