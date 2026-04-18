Реал визначився з майбутнім Луніна

Мадридський Реал не планує продавати українського воротаря Андрія Луніна.

Про це повідомляє The Athletic.

Керівництво "вершкових" не має жодних планів щодо зміни ситуації з голкіперами команди - Тібо Куртуа та Андрія Луніна.

Бельгійцю у травні виповниться 34 роки. Його контракт діє до 2027 року, і цього сезону він був найстабільнішим гравцем команди.

Водночас Лунін завжди демонстрував тверду відданість своїй ролі дублера Куртуа, а його контракт діє до 2030 року.ю

Наразі українець ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього. Він планує зробити це після завершення сезону. У разі його відходу Реалу доведеться вирішити, чи просувати 20-річного воротаря резервного складу Франа Гонсалеса, чи шукати досвідченіший варіант.

У поточному сезоні Андрій зіграв дев'ять матчів, у яких пропустив 19 голів.

Раніше колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко заявив, що Луніну треба йти з команди, адже він не відповідає цьому рівню.