Лунін отримав найвищу оцінку в Реалі за матч проти Бетіса та визнання від Ла Ліги

Український воротар Андрій Лунін став найкращим гравцем Реала в матчі 32 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:1).

Високу оцінку він отримав від статистичного порталу Sofascore.

Уродженець Харківщини в сьомому поєдинку поспіль вийшов на поле у стартовому складі. У ньому він зробив три сейви, один з яких після удару з меж штрафного майданчика.

Також Лунін віддав 27 з 31 точних передач і шість разів підібрав м'яч. За свій виступ він отримав оцінку 7,6.

Вона стала найвищою серед футболістів "вершкових" на рівні з Вінісіусом Жуніором і Діном Гюйсеном. Також українець був визнаний гравцем матчу за версією Ла Ліги.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій провів 11 матчів на клубному рівні. В них він пропустив 21 гол.