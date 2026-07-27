На аргентинському ТБ зібрали символічну збірну хейтерів Аргентини: Пірса Моргана включили двічі

Після поразки збірної Аргентини від Іспанії (0:1) у фіналі чемпіонату світу-2026 пристрасті навколо "альбіселесте" не вщухають. Цього разу увагу соцмереж привернув незвичний ефір аргентинського телебачення.

Журналісти вирішили з гумором підійти до теми критики на адресу національної команди та склали символічну збірну її найвідоміших хейтерів. "Команду" розташували за схемою 4-3-3, щоправда, без воротаря.

До списку потрапили президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, співачка Розалія, актор Семюел Л. Джексон, стример IShowSpeed, мер Нью-Йорка Зохран Мамдані, іспанський стример Ібай, Міа Халіфа, тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан, актор Педро Паскаль, а також відомий британський журналіст і прихильник Кріштіану Роналду Пірс Морган.

Втім, найбільше глядачів розсмішив не сам список, а кумедна помилка авторів ефіру. Пірса Моргана випадково включили до символічної збірної одразу двічі, переплутавши його з голлівудським актором Педро Паскалем.

Нагадаємо, після поразки у фіналі ЧС-2026 від збірної Мессі розплакався просто на полі. Цей момент завірусився у мережі.

Раніше повідомлялося, що "Фурія Роха" здобула рекордну суму призових за підсумками чемпіонату світу-2026.