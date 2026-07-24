Легенда збірної Аргентини оголосив про завершення міжнародної кар'єри

Ніколас Отаменді оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини після чемпіонату світу-2026.

Пост про це футболіст зробив у соцмережах.

38-річний захисник заявив, що віддав усі сили заради "альбіселесте". Він подякував уболівальникам і родині за підтримку протягом багатьох років.

"Сьогодні мені доводиться писати найважчі слова за всю мою кар'єру. Ще змалку я мріяв одягнути футболку збірної Аргентини. Це був найбільший привілей, який подарував мені футбол. Я захищав її душею, з гордістю та з відповідальністю, усвідомлюючи, що вона означає для мільйонів аргентинців. Так судилося, що моїм останнім матчем став фінал чемпіонату світу. Це був не той результат, якого ми хотіли, але я йду з високо піднятою головою, адже ця команда боролася до останньої секунди. Я прощаюся зі спокоєм у душі, знаючи, що віддав усе. Я ніколи не шкодував сил, ніколи не переставав вірити й ніколи не переставав відчувати, що носити цю футболку – найбільша честь у моєму житті", – написав Отаменді.

Також окремий меседж гравець Рівер Плейт залишив футболістам збірної. Він закликав їх ніколи не здаватись і віддаватись на всі 100% за "альбіселесте":

"А тим, хто сьогодні продовжує носити цю футболку, я хочу сказати дещо від щирого серця: ніколи не переставайте вірити. Будуть удари, які здаватимуться неможливими для подолання, але ця футболка завжди винагороджує тих, хто захищає її зі смиренням, самовідданістю та любов'ю. Підіймайте голову, продовжуйте боротися й не дозволяйте одній поразці позбавити вас мрії. Я переконаний, що наступний розділ нашої історії буде за вами. Сьогодні я прощаюся зі збірною Аргентини, але з безмежною гордістю за те, що представляв свою країну. Адже титули залишаються в історії, а любов до цих кольорів триває все життя. Дякую, Аргентино. Дякую за те, що дозволила мені здійснити мрію – стати чемпіоном світу й одягнути найкрасивішу футболку у світі. Прощавай, збірно".

Зазначимо, що Ніколас Отаменді дебютував за національну команду навесні 2009 року. Загалом він зіграв за Аргентину 139 матчів, що є п'ятим результатом в історії.

Разом зі збірною захисник виграв чемпіонат світу‑2022 та срібним призером мундіалю-2026. Також він двічі здобував перемогу в Кубку Америки.

Нагадаємо, що раніше аргентинський журналіст ділився інсайдом, що й Ліонель Мессі вже зіграв останній поединок за збірну. Проте поки капітан "альбіселесте" не робив подібної заяви.