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Партнер Мессі по збірній Аргентини відхилив пропозицію із УПЛ

Олег Дідух — 25 липня 2026, 15:34
Партнер Мессі по збірній Аргентини відхилив пропозицію із УПЛ
Тіаго Альмада
ФК Атлетико Мадрид

Вінгер Атлетико Мадрид і збірної Аргентини Тіаго Альмада міг продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

Про це повідомляє Globo.

За їхньою інформацією, перед чемпіонатом світу Альмада отримав пропозиції з України, Росії та Саудівської Аравії, проте всі ці пропозиції були відхилені. Які саме клуби намагалися підписати зіркового вінгера – не повідомляється.

Сам Альмада хотів би залишитися в Європі, проте через відсутність прийнятних пропозицій почав розглядати можливість повернення у Південну Америку. Очікується, що він перейде в бразильський Фламенго, сума трансферу складе понад 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Альмада у складі збірної Аргентини дійшов до фіналу чемпіонату світу-2026. На турнірі 25-річний вінгер відзначився 1 голом у 5 матчах.

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