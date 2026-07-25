Партнер Мессі по збірній Аргентини відхилив пропозицію із УПЛ

Вінгер Атлетико Мадрид і збірної Аргентини Тіаго Альмада міг продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

Про це повідомляє Globo.

За їхньою інформацією, перед чемпіонатом світу Альмада отримав пропозиції з України, Росії та Саудівської Аравії, проте всі ці пропозиції були відхилені. Які саме клуби намагалися підписати зіркового вінгера – не повідомляється.

Сам Альмада хотів би залишитися в Європі, проте через відсутність прийнятних пропозицій почав розглядати можливість повернення у Південну Америку. Очікується, що він перейде в бразильський Фламенго, сума трансферу складе понад 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Альмада у складі збірної Аргентини дійшов до фіналу чемпіонату світу-2026. На турнірі 25-річний вінгер відзначився 1 голом у 5 матчах.