Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Одіозний журналіст: Фальшивий німб Мессі розбився вщент на ЧС-2026

Олег Дідух — 21 липня 2026, 16:20
Одіозний журналіст: Фальшивий німб Мессі розбився вщент на ЧС-2026
Ліонель Мессі
Getty Images

Британський журналіст Пірс Морган, відомий як палкий фанат Кріштіану Роналду, різко розкритикував Ліонеля Мессі за те, що той випрошував у арбітра фіналі ЧС-2026 Славко Вінчича червону картку для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї за нібито розмову з прикритим рукою ротом.

Відповідний пост Морган опублікував на своїй сторінці в Х.

"Одна з найжалюгідніших речей, які я коли-небудь бачив від так званого спортсмена. На цьому чемпіонаті світу фальшивий німб Мессі розбився вщент: він виявився підступним і підлим ватажком мерзенної зграї жорстоких головорізів", – написав журналіст.

Описаний епізод трапився під час овертайму фінального матчу, коли внаслідок контакту з суперником на газоні опинився захисник збірної Іспанії Пау Кубарсі. Кукурелья підніс руку до рота лише на мить. Ймовірно, він вказав Мессі на те, що Кубарсі отримав розсічення губи.

Нагадаємо, Іспанія перемогла у фіналі ЧС-2026 з рахунком 1:0.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Пірс Морган

Пірс Морган

Глузував з Мессі до 90+2 хвилини, а потім зник: відомий журналіст і фанат Роналду осоромився у соцмережах
Тяжкий люкс: Роналду прийшов на інтерв’ю з Пірсом Морганом із годинником за понад мільйон фунтів
Одіозний журналіст знову накинувся на тен Гага після голу Роналду
"Люди, яких я знав, загинули": велика розмова Олександра Зінченка з Пірсом Морганом
Назвав Мудрика індичкою: відомий британський журналіст написав образливий твіт про українця після матчу АПЛ

Останні новини