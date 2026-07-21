Одіозний журналіст: Фальшивий німб Мессі розбився вщент на ЧС-2026

Британський журналіст Пірс Морган, відомий як палкий фанат Кріштіану Роналду, різко розкритикував Ліонеля Мессі за те, що той випрошував у арбітра фіналі ЧС-2026 Славко Вінчича червону картку для захисника збірної Іспанії Марка Кукурельї за нібито розмову з прикритим рукою ротом.

Відповідний пост Морган опублікував на своїй сторінці в Х.

"Одна з найжалюгідніших речей, які я коли-небудь бачив від так званого спортсмена. На цьому чемпіонаті світу фальшивий німб Мессі розбився вщент: він виявився підступним і підлим ватажком мерзенної зграї жорстоких головорізів", – написав журналіст.

One of the most pathetic things I’ve ever seen from a supposed sportsman. Messi’s fake halo shattered in this World Cup; he was the sneaky cheating leader of a vile bunch of violent thugs. https://t.co/R2Sbcu0byG — Piers Morgan (@piersmorgan) July 21, 2026

Описаний епізод трапився під час овертайму фінального матчу, коли внаслідок контакту з суперником на газоні опинився захисник збірної Іспанії Пау Кубарсі. Кукурелья підніс руку до рота лише на мить. Ймовірно, він вказав Мессі на те, що Кубарсі отримав розсічення губи.

Нагадаємо, Іспанія перемогла у фіналі ЧС-2026 з рахунком 1:0.