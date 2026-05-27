Челсі заблокував трансфер свого лідера у Барселону

Софія Кулай — 27 травня 2026, 13:44
Жоао Педро
instagram.com/joaopedro.oficial

Лондонський Челсі відреагував на інтерес Барселони до їхнього бразильського легіонера Жоао Педро.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією відомого інсайдера, "аристократи" поклали вето на трансфер 24-річного нападника у будь-яку команду, зокрема до "блаугранас".

"Сині" не вважають за доцільне навіть обговорювати ймовірний продаж свого провідного футболіста, якого вважають ключовою фігурою для майбутнього проєкту клубу.

Відзначимо, що Челсі придбав Педро у Брайтона на початку липня 2025-го. Трансфер обійшовся лондонцям у 63,7 мільйона євро. Цікаво, що портал Transfermarkt оцінює його вартість у 75 мільйонів євро.

Чинний контракт Жоао з лондонським клубом розрахований до кінця червня 2033-го. Бразилець вже провів у футболці Челсі 53 матчі, у яких відзначився 23 голами та 9 асистами.

Педро разом із англійським клубом посів лише 10-те місце у таблиці АПЛ, набравши 52 бали. 

Раніше повідомлялося, що легенда Челсі Сесар Аспілікуета ухвалив рішення завершити ігрову кар'єру.

