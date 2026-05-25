Чемпіон світу може покинути Челсі через невихід у Лігу чемпіонів – британський журналіст

Челсі може втратити чемпіона світу та свого лідера Енцо Фернандеса.

Про це інформує Бен Джейкобс.

Зазначається, що аргентинський футболіст прагне грати у Лізі чемпіонів, куди лондонський клуб не пробився за підсумками сезону-2025/26. Челсі з 52 балами посів лише 10-те місце у таблиці АПЛ.

Відомий футболіст не проти перебратися до мадридського Реала, а також відбулися неформальні попередні контакти з Манчестер Сіті.

Була інформація, що відхід Жузепа Гвардіоли з посади головного тренера "містяни" збільшує шанси клубу на підписання провідного гравця "аристократів". Річ у тім, що найбільш вірогідним кандидатом на заміну іспанському фахівцеві є Енцо Мареска, з яким Фернандес працював у Челсі.

Водночас лондонський клуб не планує продавати Енцо, якщо пропозиція їх не влаштовуватиме. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро, а його угода з Челсі розрахована до кінця червня 2032-го.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня 2026-го "сині" відсторонили аргентинця на два матчі через публічні висловлювання. Півзахисник припустив свій відхід із Челсі наприкінці поточного сезону та не виключив перехід у Реал.

Нагадаємо, що Енцо перейшов у лондонський клуб взимку 2023-го, коли покинув лісабонську Бенфіку. Відтоді у футболці "синіх" провів 169 матчів (31 гол та 30 асистів). У 2022 році став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, за яку вже відіграв 40 ігор (6 м'ячів).

У поточному сезоні-2025/26 Фернандес взяв участь у 54-х поєдинках в усіх турнірах за "синіх", у яких відзначився 15 м'ячами та 7 результативними передачами.