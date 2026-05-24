Сандерленд – Челсі. Де і коли дивитися матч 38 туру АПЛ

У неділю, 24 травня, на "Стедіум оф Лайт" відбудеться матч 38 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Сандерленд прийматиме лондонський Челсі.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що наразі "пенсіонери" посідають восьму сходинку в турнірній таблиці АПЛ, а Сандерленд – 10-ту. Вони мають у своєму активі 52 і 51 залікові бали відповідно.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Челсі, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,13. Нічия – 3,75. Виграш Сандерленда – 3,40.

