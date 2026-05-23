Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відхід Гвардіоли підвищив шанси Манчестер Сіті на підписання зірки збірної Аргентини

Олег Дідух — 23 травня 2026, 11:04
Відхід Гвардіоли підвищив шанси Манчестер Сіті на підписання зірки збірної Аргентини
Енцо Фернандес
ФК Челсі

Аргентинський півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес може влітку поточного року перейти в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Відхід Жузепа Гвардіоли з посади головного тренера Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону лише підвищує імовірність такого трансферу. Річ у тім, що найбільш вірогідним кандидатом на заміну іспанському фахівцеві є Енцо Мареска.

Він уже працював із Фернандесом у Челсі, і у них склалися хороші стосунки. Італійський тренер хотів би бачити хавбека у Манчестер Сіті, якщо таки очолить цей клуб.

Фернандес виступає за Челсі з січня 2023 року. У поточному сезоні на рахунку 25-річного аргентинця 15 голів і 7 асистів у 53 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.

Манчестер Сіті Челсі Енцо Фернандес Енцо Мареска

Енцо Фернандес

Манчестер Сіті розглядає трансфер лідера Челсі
На честь зірок збірної Аргентини випустили бургер-меню до ЧС-2026
Він лише згадав Мадрид: агент Фернандеса розкритикував рішення Челсі відсторонити зіркового гравця
Челсі відсторонив зіркового хавбека на два матчі
Легенда Челсі відреагував на заяву норовистого чемпіона світу: Якщо йому набридло, нехай валить до біса

Останні новини