Відхід Гвардіоли підвищив шанси Манчестер Сіті на підписання зірки збірної Аргентини

Аргентинський півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес може влітку поточного року перейти в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

Відхід Жузепа Гвардіоли з посади головного тренера Манчестер Сіті наприкінці поточного сезону лише підвищує імовірність такого трансферу. Річ у тім, що найбільш вірогідним кандидатом на заміну іспанському фахівцеві є Енцо Мареска.

Він уже працював із Фернандесом у Челсі, і у них склалися хороші стосунки. Італійський тренер хотів би бачити хавбека у Манчестер Сіті, якщо таки очолить цей клуб.

Фернандес виступає за Челсі з січня 2023 року. У поточному сезоні на рахунку 25-річного аргентинця 15 голів і 7 асистів у 53 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах.