Харків домовився про співпрацю з екстренером збірної України
ФК Харків підсилить клубну структуру екстренером Динамо, Ворскли та національної збірної України Миколою Павловим.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Харківʼяни домовилися про співпрацю з тепер вже експочесним президентом Лівого Берегу. 71-річний фахівець буде виконувати виконуватиме функції головного радника президента клубу Богдана Бойка зі спортивних питань.
Зазначимо, що з 2016 року український фахівець очолює Всеукраїнське об'єднання тренерів із футболу. Також він входить до складу Виконкому УАФ.
Нагадаємо, кілька днів тому в Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб матиме назву ФК Харків. Крім того, харків'яни показали нову ігрову форму команди на сезон-2026/27.
Після цього амбасадором клубу стала зірка українського тенісу, Еліна Світоліна.