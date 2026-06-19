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Харків домовився про співпрацю з екстренером збірної України

Олександр Булава — 19 червня 2026, 11:56
Харків домовився про співпрацю з екстренером збірної України
Микола Павлов
ФК Лівий Берег

ФК Харків підсилить клубну структуру екстренером Динамо, Ворскли та національної збірної України Миколою Павловим.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Харківʼяни домовилися про співпрацю з тепер вже експочесним президентом Лівого Берегу. 71-річний фахівець буде виконувати виконуватиме функції головного радника президента клубу Богдана Бойка зі спортивних питань.

Зазначимо, що з 2016 року український фахівець очолює Всеукраїнське об'єднання тренерів із футболу. Також він входить до складу Виконкому УАФ.

Нагадаємо, кілька днів тому в Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб матиме назву ФК Харків. Крім того, харків'яни показали нову ігрову форму команди на сезон-2026/27.

Після цього амбасадором клубу стала зірка українського тенісу, Еліна Світоліна.

ФК Харків Микола Павлов

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