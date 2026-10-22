Центральний матч 8 туру Ліги 1 можуть перенести через протести у Франції – ЗМІ

Центральний матч 8-го туру Ліги 1 між ПСЖ та Ліоном можуть перенести на іншу дату через протести у Франції.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Заплановано, що поєдинок повинен відбутися 25 жовтня на "Парк де Пренс" та розпочатися о 21:45 за київським часом. Утім, префектура поліції звернулася до Французької професійної футбольної ліги (LFP) з проханням відкласти гру на понеділок, 26 жовтня.

Варто відзначити, що через заворушення у Франції гра між Тулузою та Труа буде зіграна іншого дня, ніж було заплановано – 25 жовтня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Францію охопила хвиля протестів. 17 жовтня у столиці країни розпочалися підпали, напади на продавців магазинів, масове мародерство та інші прояви вандалізму.

Серед причин масового невдоволення фігурують протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання.

Напередодні під час протестів було розгромлено та розграбовано штаб-квартиру кіберспортивної організації Vitality у Парижі.