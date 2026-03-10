Тренер Барселони назвав футболіста одного рівня з Ямалем

Наставник каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, якого гравця вважає надзвичайно талановитим і бачить у ньому потенціал великої зірки.

Його слова цитує Sport.es.

Німецький тренер виділив захисника своєї команди Пау Кубарсі. Він прогнозує, що 19-річний іспанець буде гравцем дуже високого рівня.

"У нас молода команда. Ламін Ямаль, Фермін Лопес, Пау Кубарсі – у них неймовірна майстерність. Для мене спостерігати за їхнім прогресом – це вражає. Те, як захищається Куба… Він грає в центрі оборони та повністю віддається справі. Кубарсi на рівні Ламіна Ямаля, але як захисник. Йому потрібно й надалі прогресувати, але він буде феноменальним, коли почне грати частіше. Він виступатиме на найвищому рівні, який тільки можна уявити", – сказав Флік.

Зазначимо, що Пау Кубарсі дебютував за Барселону в сезоні-2023/24. Він провів у складі каталонців уже 116 матчів, у яких забив два голи та віддав п'ять асистів.

Наприкінці минулого року футболіст став жертвою грабіжників. У будинок юного іспанця залізли, коли він був на тренуванні.