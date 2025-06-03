Малі бешкетники: юні зірки Барселони борються за увагу відомої актриси фільмів для дорослих

Фанати Барселони вже давно стежать за стрімким злетом юних талантів "блаугранас", однак зараз в центрі уваги опинилися не їхні футбольні досягнення, а активність у соцмережах.

Гравці останнім часом виявляють неабияку активність під дописами відомої зірки фільмів для дорослих Мії Халіфи.

Все почалося з публікацій зірки в Instagram, які не залишили байдужими гравців каталонського клубу. Захисник Пау Кубарсі та хавбек Марк Берналь "відмітилися" лайками під фото, а Ламін Ямал навіть не стримався і залишив у коментарях захоплені смайлики.

Між іншим, Мія Халіфа вже давно не бере участі у зйомках для дорослих, однак продовжує активно вести соціальні мережі, співпрацювати з брендами й ділитися відвертими образами зі своїми 30+ мільйонами підписників.

Раніше повідомлялося, що визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025. Серед кандидатів опинилися і зіркові футболісти Барселони.