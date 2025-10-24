Все вирішилося в першому таймі: Нант обіграв Париж у Лізі 1

Сьогодні, 24 жовтня, відбувся стартовий матч 9-го туру чемпіонату Франції з футболу сезону-2025/26, в якому Париж приймав Нант.

Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.

Зауважимо, що все вирішилося ще у першому таймі. Спершу Ель-Арабі вже на 2 хвилині вивів Нант вперед. Париж відповів миттєво, але гол скасували через офсайд. Проте перевага гостей протрималася недовго: на 15 хвилині Шергі відновив паритет.

А вирішальним став удар Абліна у кінцівці першого тайму. Попри всі спроби відігратися, Парижу не вдалося ще бодай раз забити Нанту.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

9 тур, 24 жовтня

Париж – Нант 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 2 Ель-Арабі, 1:1 – 15 Шергі, 1:2 – 39 Аблін

Завдяки цьому результату Нант піднявся на 13-ту сходинку, набравши загалом 9 очок. У Парижа на один бал більше, тож команда йде на 11-му місці.

Нагадаємо, 21 жовтня ПСЖ розгромив Баєр у Лізі чемпіонів. Проте ще у першому таймі червону картку отримав Ілля Забарний, який до того ж "привіз" у власні ворота одразу два пенальті. Попри це, він не став найгіршим гравцем зустрічі.