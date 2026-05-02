Нант за 8 хвилин розгромив Марсель, ПСЖ без Забарного втратив очки з Лор'яном у 32 турі Ліги 1

У суботу, 2 травня, низкою матчів стартував 32 тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Нант вдома розгромив Марсель. Всі три голи господарі забили у другому таймі, на що їм знадобилися всього 8 хвилин.

Водночас ПСЖ Іллі Забарного втратив очки в протистоянні з Лор'яном, зігравши 2:2. Зазначимо, що український захисник парижан пропускав зустріч через перебір жовтих карток.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

32 тур, 2 травня

Нант – Марсель 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Ганаго, 2:0 – 54 Кабелла, 3:0 – 58 Аблін

ПСЖ – Лор'ян 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Мбає, 1:1 – 12 Пажі, 2:1 – 62 Заїр-Емері, 2:2 – 78 Айєгун

Мец – Монако

Ніцца – Ланс

Як відомо, футболісти збірної України Ілля Забарний і Роман Яремчук потрапили до символічної збірної 31-го туру чемпіонату Франції за версіями кількох порталів.