Гол Яремчука допоміг Ліону перемогти Ренн у 32 турі Ліги 1

У неділю, 3 травня, низкою матчів закінчився 32 тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Лілль вдома розписав мирову з Гавром. Команди обмінялися голами ще у першій половині першого тайму: на влучний постріл Гаральдссона гості відповіли точним ударом Сумаре, встановивши остаточний рахунок 1:1.

Осер на власному полі впевнено розібрався з Анже. Головним героєм зустрічі став Мара, який оформив дубль, а згодом Сінайоко довів справу до розгрому. Гості спромоглися лише на гол престижу від Кояліпу наприкінці матчу.

Страсбург поступився Тулузі, хоча першим повів у рахунку завдяки голу Амо-Амеяу. Гості відігралися перед самою перервою, а вже під завісу поєдинку Емерсонн приніс "фіалкам" підсумкову перемогу.

ФК Париж не залишив жодних шансів Бресту, відвантаживши у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді. Дублем у складі столичного клубу відзначився Матондо, забезпечивши команді впевнені три очки у турнірну таблицю.

Водночас Ліон Романа Яремчука здобув вольову перемогу над Ренном у результативному протистоянні – 4:2. Зазначимо, що український форвард допоміг своїй команді відігратися, забивши перший м'яч ліонців на 37-й хвилині зустрічі.