Гол Яремчука допоміг Ліону перемогти Ренн у 32 турі Ліги 1
У неділю, 3 травня, низкою матчів закінчився 32 тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.
Так, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Лілль вдома розписав мирову з Гавром. Команди обмінялися голами ще у першій половині першого тайму: на влучний постріл Гаральдссона гості відповіли точним ударом Сумаре, встановивши остаточний рахунок 1:1.
Осер на власному полі впевнено розібрався з Анже. Головним героєм зустрічі став Мара, який оформив дубль, а згодом Сінайоко довів справу до розгрому. Гості спромоглися лише на гол престижу від Кояліпу наприкінці матчу.
Страсбург поступився Тулузі, хоча першим повів у рахунку завдяки голу Амо-Амеяу. Гості відігралися перед самою перервою, а вже під завісу поєдинку Емерсонн приніс "фіалкам" підсумкову перемогу.
ФК Париж не залишив жодних шансів Бресту, відвантаживши у ворота суперника чотири м'ячі без відповіді. Дублем у складі столичного клубу відзначився Матондо, забезпечивши команді впевнені три очки у турнірну таблицю.
Водночас Ліон Романа Яремчука здобув вольову перемогу над Ренном у результативному протистоянні – 4:2. Зазначимо, що український форвард допоміг своїй команді відігратися, забивши перший м'яч ліонців на 37-й хвилині зустрічі.
Лілль – Гавр 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 29 Гаральдссон, 1:1 – 33 Сумаре
Осер – Анже 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 12 Мара, 2:0 – 61 Мара, 3:0 – 67 Сінайоко, 3:1 – 77 Кояліпу
Страсбург – Тулуза 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 27 Амо-Амеяу, 1:1 – 43 Метал, 1:2 – 84 Емерсонн
ФК Париж – Брест 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Матондо, 2:0 – 20 Гюббельс, 3:0 – 67 Матондо, 4:0 – 89 Колеошо
Ліон – Ренн 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 6 Аль-Тамарі, 1:1 – 37 Яремчук, 2:1 – 42 Толіссо, 2:2 – 48 Леполь, 3:2 – 52 Морейра, 3:2 – 75 Ендрік
Як відомо, футболісти збірної України Ілля Забарний і Роман Яремчук потрапили до символічної збірної 31-го туру чемпіонату Франції за версіями кількох порталів.