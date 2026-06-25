ПАР стала сьомою африканською збірною, яка пробилась у плейоф чемпіонату світу

Збірна Південної Африки вперше в історії пробилась у плейоф чемпіонату світу з футболу, ставши сьомою країною свого континенту, якій це вдалось зробити.

Підопічні Уго Броса змогли фінішувати на другому місці у групі А. Їм підкорилось це досягнення після перемоги у третьому турі над Південною Кореєю з рахунком 1:0.

Єдиний гол у поєдинку забив Тапело Масеко на 63-й хвилині. Саме його врешті-решт визнали найкращим гравцем матчу.

До цього лише шість африканських збірних успішно долали груповий етап Мундіалів. Найбільше виходів у плейоф мають Нігерія та Марокко (по три), два в активі Гани та Сенегалу, а по одному – в Алжиру та Камеруну.

Зазначимо, що ПАР уже знає свого суперника в 1/16 фіналу. Вона 28 червня о 22:00 зіграє проти одного з господарів турніру.