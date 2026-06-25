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Названо найкращих гравців матчів останнього туру групи A на ЧС-2026

Денис Іваненко — 25 червня 2026, 07:24
Названо найкращих гравців матчів останнього туру групи A на ЧС-2026
FIFA

ФІФА назвала найкращих гравців матчів останнього туру групи A на чемпіонаті світу-2026 із футболу.

В поєдинку між збірними ПАР і Південної Кореї (1:0) нагороду отримав вінгер Мамелоді Сандаунс Тапело Масеко. Для нього це дебютний Мундіаль у кар'єрі.

Він став автором єдиного гола в зустрічі. Це взяття воріт дозволило африканцям уперше в історії вийти у плейоф світової першості.

У грі Чехія – Мексика (0:3) визнання отримав Матео Чавес. 22-річний півзахисник АЗ забив перший м'яч своєї команди.

Нагадаємо, що вже визначилась перша пара раунду плейоф на чемпіонаті світу. В ній зіграють обидва дебютанти цієї стадії Мундіалів.

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