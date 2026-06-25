Тренер Південної Африки оцінив історичний вихід своєї команди у плейоф ЧС-2026

Наставник збірної ПАР Уго Брос висловився про перемогу своєї команди над Південною Кореєю (1:0), яка дозволила африканцям уперше в історії пробитись у плейоф чемпіонатів світу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Бельгійський фахівець був дуже задоволений виступом своїх підопічних. Він заявив, що команда віддала всі сили на полі й на 1/16 фіналу Південна Африка не хоче зупинятись.

"Ми провели дуже хороший матч. Збірній Південної Кореї було дуже складно знаходити вільний простір. Ми якісно діяли в обороні. Ми забили гол, а потім протягом 20 хвилин під стукіт серця чекали на фінальний свисток. Перший поєдинок на турнірі склався для нас не найкращим чином, але після цього ми поступово додавали в грі. Ми хочемо отримати задоволення від наступного матчу. І хто знає, чим усе завершиться? Можливо, нам вдасться пройти й до 1/8 фіналу", – заявив Брос.

Зазначимо, що збірна ПАР фінішувала на другому місці у групі А. Вона поступилась Мексиці, але випередила Південну Корею та Чехію.

Матч першого раунду плейоф на ЧС-2026 південноафриканці проведуть 28 червня 2026 року. Вони вже знають свого суперника, вдруге на турнірі підопічні Уго Броса зіграють із господарями турніру.