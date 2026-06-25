Визначилась перша пара плейоф чемпіонату світу-2026

У четвер, 25 червня, визначилась перша пара раунду плейоф на чемпіонаті світу-2026 із футболу.

Між собою зіграють збірні Канади та Південної Африки. Вони посіли у своїх групах другі місця.

Поєдинок відбудеться 28 червня на стадіоні "Соу-Фай" в Інглвуді. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Для обох команд це дебютний вихід у плейоф. Переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє або з Марокко, або з переможцем квартету F (Нідерланди / Японія / Швеція).

Нагадаємо, що збірна ПАР в останньому турі сенсаційно здолала Південну Корею. Канада – поступилась Швейцарії.