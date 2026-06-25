Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Легенда футболу після матчу ЧС-2026 дав пораду Роналду щодо завершення кар'єри

Денис Іваненко — 25 червня 2026, 09:36
Легенда футболу після матчу ЧС-2026 дав пораду Роналду щодо завершення кар'єри
Кріштіану Роналду
Getty Images

Головний тренер збірної Узбекистану Фабіо Каннаваро висловився про Кріштіану Роналду після матчу ЧС-2026, в якому його команда поступилась Португалії з рахунком 0:5.

Слова італійця передає A Bola.

У цій грі 41-річний нападник забив два м'ячі. Він став найстаршим гравцем, який оформив дубль на Мундіалях.

Фахівець заявив, що капітан португальців перебуває ще в повному порядку. Він порадив Кріштіану не звертати увагу на критику та продовжувати кар'єру, попри скепсис багатьох експертів.

"Роналду не можна давати ні сантиметра, бо якщо ти це зробиш... тобі кінець. Я зупиняв його багато разів, але він і забивав багато голів у ворота моїх команд.

Я давно завершив кар'єру, а він продовжує грати. Вітаю його, він може грати ще кілька років, тож навіщо зупинятися?" – сказав Каннаваро.

Зазначимо, що в цьому поєдинку Роналду став найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії на Мундіалях. Він випередив легендарного Еусебіу.

Наступний матч португальці проведуть 28 червня о 2:30 за київським часом. Їхнім суперником буде збірна Колумбії.

Читайте також :
Це безглузде питання: Роналду відреагував на можливу зустріч із Мессі у плейоф ЧС-2026
Кріштіану Роналду Фабіо Каннаваро Чемпіонат світу-2026 з футболу

Кріштіану Роналду

Зберігає навіть запах поту: сестра Роналду показала особливу футболку брата після розгрому на ЧС-2026
Роналду не стримався після питання про Мессі: зірка Португалії демонстративно проігнорував журналіста
Це безглузде питання: Роналду відреагував на можливу зустріч із Мессі у плейоф ЧС-2026
Роналду: Моя мета – допомогти Португалії досягати своїх цілей
Роналду визнали найкращим гравцем поєдинку ЧС-2026 Португалія – Узбекистан

Останні новини