Динамо хоче повернути з оренди венесуельського форварда

Венесуельський нападник Динамо Ерік Рамірес може повернутися в київський клуб.

Про це повідомляє Fútbolife Venezuela.

У спілкуванні з місцевою пресою він заявив, що в цьому особисто зацікавлена українська команда. Наразі гравець на правах оренди грає за венесуельський клуб Карабобо.

📍El Vinotinto Eric Ramírez informó que el Dimano Kiev estaría interesaso en volver a contar con sus servicios.



Recordamos que el cuadro ucraniano es el dueño de su ficha.



Clip sin editar: @ligafutve#futbolife #futve #ligafutve #carabobofc pic.twitter.com/x9cnd0HnQh — Fútbolife Venezuela (@Futbolifevzla) June 8, 2026

Контракт венесуельця все ще належить киянам. Загалом за "біло-синіх" він провів 20 матчів, у яких відзначився 4 голами та 1 асистом. Його поточна трансферна вартість оцінюється у 400 тисяч євро (за даними Transfremarkt).

Рамірес приєднався до киян в липні 2021 року за 1,75 млн з Дунайска-Стреда.

Напередодні стало відомо, що захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу ще одного іспанського клубу.