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Динамо хоче повернути з оренди венесуельського форварда

Олексій Мурзак — 13 червня 2026, 01:21
Динамо хоче повернути з оренди венесуельського форварда
Ерік Рамірес
erick.ramirez24/instagram

Венесуельський нападник Динамо Ерік Рамірес може повернутися в київський клуб.

Про це повідомляє Fútbolife Venezuela.

У спілкуванні з місцевою пресою він заявив, що в цьому особисто зацікавлена українська команда. Наразі гравець на правах оренди грає за венесуельський клуб Карабобо.

Контракт венесуельця все ще належить киянам. Загалом за "біло-синіх" він провів 20 матчів, у яких відзначився 4 голами та 1 асистом. Його поточна трансферна вартість оцінюється у 400 тисяч євро (за даними Transfremarkt).

Рамірес приєднався до киян в липні 2021 року за 1,75 млн з Дунайска-Стреда.

Напередодні стало відомо, що захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу ще одного іспанського клубу.

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