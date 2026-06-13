Динамо хоче повернути з оренди венесуельського форварда
Ерік Рамірес
erick.ramirez24/instagram
Венесуельський нападник Динамо Ерік Рамірес може повернутися в київський клуб.
Про це повідомляє Fútbolife Venezuela.
У спілкуванні з місцевою пресою він заявив, що в цьому особисто зацікавлена українська команда. Наразі гравець на правах оренди грає за венесуельський клуб Карабобо.
Контракт венесуельця все ще належить киянам. Загалом за "біло-синіх" він провів 20 матчів, у яких відзначився 4 голами та 1 асистом. Його поточна трансферна вартість оцінюється у 400 тисяч євро (за даними Transfremarkt).
Рамірес приєднався до киян в липні 2021 року за 1,75 млн з Дунайска-Стреда.
Напередодні стало відомо, що захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу ще одного іспанського клубу.