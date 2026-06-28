Зірковий лідер Реала став найкращим гравцем матчу Панама – Англія

Атакувальний півзахисник збірної Англії та мадридського Реала Джуд Беллінгем визнаний найкращим гравцем протистояння проти Панами у межах 3-го туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

На 62-й хвилині 22-річний футболіст відкрив рахунок у матчі, а ще через 5 хвилин асистував Гаррі Кейну. Джуд допоміг форварду вийти в одноосібні лідери рейтингу найкращих бомбардирів національної команди в історії ЧС.

Сама зустріч закінчилася впевненою перемогою Англії над Панамою з рахунком 2:0.

Для Беллінгема цей поєдинок став 51-м у футболці команди "трьох левів" (8 голів та 11 асистів). Зірка Реала зробив великий внесок у вихід його збірної в плейоф поточного Мундіалю. Підопічні Томаса Тухеля зробили це із першого місця квартету L, набравши 7 балів у трьох турах.

Додамо, що у наступному раунді ЧС-2026 англійці зіграють з третім місцем груп E/H/I/J/K.