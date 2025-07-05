Палмер: Я сказав Естевану, що ми чекаємо на нього, але він не зрозумів жодного мого слова

Лідер Челсі Коул Палмер прокоментував зустріч зі своїм майбутнім одноклубником Естеваном під час матчу Клубного чемпіонату світу 2025 року.

Слова 23-річного англійця наводить Фабріціо Романо.

Сьогодні, 5 липня, "сині" обіграли Палмейрас у межах 1/4 фіналу КЧС-2025. Єдиний гол бразильського клубу забив саме Естеван, який після завершення турніру приєднається до англійців. Челсі домовився про його трансфер за 34 мільйони євро.

Після матчу Палмер поділився подробицями своєї розмови з 18-річним форвардом, та вказав на те, що може їм завадити у майбутньому.

"Естеван – це топовий футболіст, ми всі це бачимо. Я сказав йому, що ми раді, що він приєднається до нас, але він не зрозумів жодного мого слова", – сказав Палмер.

Нагадаємо, що в півфіналі КЧС-2025 Челсі зіграє з іншим представником Бразилії, Флуміненсе, який у своєму чвертьфіналі здолав Аль-Хіляль.

Раніше колишній вінгер Шахтаря та Челсі Вілліан порівняв Естевана з Ламіном Ямалем.