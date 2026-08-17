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Шахтар цікавиться 18-річним півзахисником Палмейраса

Олексій Мурзак — 17 серпня 2026, 21:35
Шахтар цікавиться 18-річним півзахисником Палмейраса
Луїс Пачеко
Палмейрас

Шахтар цікавиться 18-річним бразильським півзахисником Палмейраса Луїсом Пачеко.

Про це повідомляє Nosso Palestra.

За даними видання, попри інтерес, переговорів щодо трансферу ще не було, проте "зелено-білі" не виключають можливості продажу вундеркінда у разі надходження вигідної пропозиції.

Пачеко виступає переважно за молодіжку Палмейраса, однак у поточному році він вже встиг провести 5 матчів за основну команду.

Луїс також має досвід виступу за юніорські збірні Бразилії різного віку, а цього літа дебютував за молодіжну команду U-20.

Напередодні стало відомо, шо український півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

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