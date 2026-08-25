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Манчестер Сіті підпише талановитого бразильського вінгера

Олег Дідух — 25 серпня 2026, 12:49
Манчестер Сіті підпише талановитого бразильського вінгера
Аллан
Getty Images

Бразильський вінгер Палмейрас Аллан продовжить кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, Манчестер Сіті та Палмейрас досягли усної домовленості щодо трансферу, сума якого складе 40 мільйонів євро плюс бонуси. Наразі клуби обмінюються необхідними документами.

Аллан є вихованцем Палмейрас, за першу команду виступає з січня 2025 року. За цей час 22-річний вінгер провів 96 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 9 голами та 12 асистами. Контракт із Палмейрас діє до кінця грудня 2029 року, Transfermarkt оцінює гравця на 20 мільйонів євро.

Для Манчестер Сіті Аллан стане заміною іншому бразильскому вінгеру, Савіньйо, якого продали в Тоттенгем за 75+10 мільйонів фунтів.

Аллан Манчестер Сіті Палмейрас

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