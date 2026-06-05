Пішов з життя екснападник мадридського Атлетико та збірної Бразилії

У віці 76 років пішов з життя колишній нападник мадридського Атлетико та збірної Бразилії Жоао Леіва Кампос Філіу, відомий за прізвищем Лейвінья.

Про це сповістила пресслужба "матрацників".

Причини смерті не розголошуються. Лейвінья упродовж своєї ігрової кар'єри виступав у таких клубах як: Ліненсе, Португеза Деспортоз, Палмейрас, Атлетико Мадрид та Сан-Паулу.

Найбільш визначними стали його виступи за "матрацників" та бразильських "порко". У мадридському клубі Лейвінья провів чотири сезони та зіграв 93 матчі, у яких забив 43 голи. Бразильський форвард допоміг Атлетико стати чемпіоном Іспанії у сезоні 76/77 та виграти Кубок Іспанії у кампанії 75/76.

У складі Палмейраса Жоао Леіва Кампос Філіу зіграв у 267 поєдинках, відзначившись 108 забитими голами, тим самим увійшов у 15-ку найкращих бомбардирів в історії клубу. У складі "поро" Лейвінья став дворазовим чемпіоном Бразилії та дворазовим чемпіоном штату Сан-Паулу.

За збірну Бразилії Жоао Леіва Кампос Філіу провів 21 матч, відзначившись 7 голами та однією результативною передачею. Разом з командою брав участь на чемпіонаті світу 74-го року, де "селесао" програли у матчі за третє місце Польщі.

Нагадаємо, що напередодні у віці 84 років пішов з життя видатний форвард Челсі Боббі Темблінг.