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Зірка Челсі через травму вибув із заявки збірної Англії на старт Ліги націй – ЗМІ

Микола Літвінов — 21 вересня 2026, 11:12
Зірка Челсі через травму вибув із заявки збірної Англії на старт Ліги націй – ЗМІ
Коул Палмер
Getty Images

Нападник лондонського Челсі Коул Палмер не допоможе збірній Англії на старті Ліги націй через ушкодження.

Про це повідомляє Sky Sports.

Як зазначається, 24-річний футболіст отримав травму м'яза через, яку не зможе грати протягом найближчого часу.

Зауважимо, що наставник "Трьох Левів" Томас Тухель раніше не включив Палмера до заявки на чемпіонат світу-2026, у якому збірна Англії дійшла до матчу за третє місце, де переграла Францію (6:4).

Натомість на перші поєдинки в елітному дивізіоні "А" Ліги націй німецький фахівець вирішив заявити молодого нападника. Збірна Англії стартує на турнірі 26 вересня з матчу проти Іспанії. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київским часом.

Додамо, що загалом Палмер провів у національній збірній 14 ігор і записав до свого активу 2 голи та 1 асист. У поточному сезоні 24-річний гравець провів на клубному рівні 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, що напередодні центрфорвард "синіх" Жоао Педро жартома запропонував своєму одноклубнику Палмер змінити громадянство, аби він міг перейти виступати за збірну Бразилії. 

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