Повз ЧС-2026, зате поруч із Мадонною: зірки Челсі несподівано стали героями гучного музичного фільму

Футболісти Челсі Коул Палмер та Жоау Педру стали учасниками нового музичного проєкту легендарної Мадонни, який уже встиг наробити галасу в соцмережах.

Особливо символічно, що обидва футболісти цього літа не зіграють на Мундіалі. Палмер не потрапив до заявки збірної Англії, а Жоау Педру залишився поза складом Бразилії. Проте без уваги світової аудиторії вони точно не залишилися.

Футболісти знялися у короткометражному музичному фільмі "Зізнання II", який триває трохи більше десяти хвилин і побудований як єдина безперервна історія на основі перших шести композицій нового альбому Мадонни.

Найбільше уваги привернула яскрава сцена у стилізованій лазні-роздягальні, де разом із поп-легендою з'являються Палмер та Жоау Педру. Атмосферу доповнюють десятки танцюристів, лазерне шоу, неонове освітлення та доволі смілива режисерська подача.

Втім, масштаби проєкту вражають не лише участю футболістів. Окрім Мадонни, у фільмі знялися попзірка Сабріна Карпентер, відомий британський актор Бенедикт Камбербетч та супермодель Кейт Мосс.

Раніше повідомлялося, що зірка Барселони записав власну пісню під керівництвом скандального футболіста Монако.