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Повз ЧС-2026, зате поруч із Мадонною: зірки Челсі несподівано стали героями гучного музичного фільму

Богдан Войченко — 9 червня 2026, 15:06
Скріншот
Повз ЧС-2026, зате поруч із Мадонною: зірки Челсі несподівано стали героями гучного музичного фільму

Футболісти Челсі Коул Палмер та Жоау Педру стали учасниками нового музичного проєкту легендарної Мадонни, який уже встиг наробити галасу в соцмережах.

Особливо символічно, що обидва футболісти цього літа не зіграють на Мундіалі. Палмер не потрапив до заявки збірної Англії, а Жоау Педру залишився поза складом Бразилії. Проте без уваги світової аудиторії вони точно не залишилися.

Футболісти знялися у короткометражному музичному фільмі "Зізнання II", який триває трохи більше десяти хвилин і побудований як єдина безперервна історія на основі перших шести композицій нового альбому Мадонни.

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Найбільше уваги привернула яскрава сцена у стилізованій лазні-роздягальні, де разом із поп-легендою з'являються Палмер та Жоау Педру. Атмосферу доповнюють десятки танцюристів, лазерне шоу, неонове освітлення та доволі смілива режисерська подача.

Втім, масштаби проєкту вражають не лише участю футболістів. Окрім Мадонни, у фільмі знялися попзірка Сабріна Карпентер, відомий британський актор Бенедикт Камбербетч та супермодель Кейт Мосс.

Раніше повідомлялося, що зірка Барселони записав власну пісню під керівництвом скандального футболіста Монако.

ВІДЕО Челсі Коул Палмер Жоау Педру